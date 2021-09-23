Türkiye Yıllık izne gelen uzman çavuştan acı haber

Yıllık izne gelen uzman çavuştan acı haber

Türkiye

Yıllık izne gelen uzman çavuştan acı haber

Bartın´da, tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yıllık izinde olan Uzman Çavuş Mehmet Akıncı (23) hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

23 Eylül 2021, Perşembe 21:33 Son Güncelleme:
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Kaza saat 18.00 sıralarında, Bartın´da Kirazlıköprü tüneli içerisinde meydana geldi. Bartın istikametine giden Mehmet Akıncı yönetimindeki 67 TH 059 plakalı otomobil, tünel içine girdiği sırada yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde kayarak karşı yönden gelen Mert Yağcı (25) yönetimindeki 37 RE 554 kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen Rıdvan Can (45) yönetimindeki 06 BK 0451 plakalı hafif ticari araç ise kamyonete çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Mehmet Akıncı´nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan Mert Yağcı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Akıncı´nın Erzurum´da uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık izni sırasında memleketine geldiği öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen Akıncı´nın yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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