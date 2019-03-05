Yılmaz Erdoğan 18 yıl sonra kendi rekorunu kırdı

Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filmi, 1 Şubat'ta bin 400 salonda vizyona girdi. İlk 3 gün 923 bin 663 biletli seyirci ile dikkat çeken yapım, ikinci haftasında Netflix'te yayınlanmasının da etkisiyle tahmin edilen 5 milyon barajının uzağında kaldı.

Son hafta sonu gişesi 78 bin 543 olan komedi türündeki film, vizyonda geçirdiği bir ayda 3 milyon 384 bin 867 kişi tarafından izlendi. 1-3 Mart tarihleri arasındaki 1 milyon 275 bin 461 TL'lik hasılatıyla birlikte toplam hasılatı 52 milyon 508 bin 370 TL'ye ulaştı.

YENİ REKOR: 3 MİLYON 384 BİN 867 SEYİRCİ

Salon sayısı bin 400'den 418'e düşen ve 'Öldür Beni Sevgilim'in ardından ikinci sıraya gerileyen 'Organize İşler Sazan Sarmalı', 100 binin altına inen hafta sonu seyircisine karşın Yılmaz Erdoğan'ın kariyeri açısında büyük önem taşıyor. Zira henüz gösterimi devam ederken 51 yaşındaki Erdoğan'a 'rekor' getirdi. Yönetmen/senarist/başrol olarak 'Vizontele' ile başladığı sinema yolculuğuna şu ana kadar 7 film sığdıran usta isim, 3 milyon 384 bin 867 seyirci ile en çok izlenen filmine imza attı.

'VİZONTELE' İKİNCİ SIRADA

Kadrosunda Cem Yılmaz, Demet Akbağ, Şahan Gökbakar, Altan Erkekli, Tolga Çevik, Salih Kalyon ve Erkan Can gibi yıldızları barındıran 2001 yapımı 'Vizontele', ilk hafta 805 bin izlenmiş, 49 haftada 3 milyon 308 bin 120 kişiyi sinema salonlarına çekmişti.

'Vizontele Tuuba' 2 milyon 900 bin, 'Neşeli Hayat' 1 milyon 100 bin, 'Kelebeğin Rüyası' 2 milyon 100 bin ve 'Ekşi Elmalar' 1 milyon 200 bin seyirci sayısına ulaştı. 2005 yapımı 'Organize İşler' serisinin ilki ise 36 haftada 2 milyon 618 bin 244 ve 17 milyon 180 bin 297 TL hasılat elde etmişti.

"SADECE SİNEMADA" GÖNDERMESİ

Yapımcılar ile sinema salonu işletmecilerinin yaşadığı 'kampanyalı bilet uygulaması' krizi nedeniyle vizyon tarihi bir ay ertelenen 'Organize İşler: Sazan Sarmalı', gösterimi devam ederken bu kez yayın haklarının Netflix'e satılması nedeniyle günlerce gündemden düşmemişti. Yeni filmlerini sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanan Cem Yılmaz ve Mahsun Kırmızıgül gibi isimler, "Filmimiz sadece sinemada olacak" açıklamaları ile bir anlamda Yılmaz Erdoğan'a göndermede bulunmuştu. (Cadde)