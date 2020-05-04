Acun Ilıcalı, Survivor'daki Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünü söyleyememişti. Üzücü haberi konseyde açıklayacaktı. Devreye Ersin Korkut'un akrabası Yılmaz Erdoğan girdi. Acun Ilıcalı'ya “Kötü haberi vermek için biraz bekle" diye telefon açtı. Ilıcalı "Hiç karşılaşmadığımız bir durum. Bana ailesi 'söyle' demişti ama, Yılmaz Erdoğan da 'söyle' derse açıklarım. Ben söylemeye çok meyilli değilim açıkçası” dedi.

Survivor'da iki takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışın kazananı ünlüler olmuş, yarışmacılara galibiyet sonrası ailelerinden bir kişi ile WhatsApp'ta canlı yazışma hakkı verilmişti. Ersin Korkut, kardeşi Erdoğan Korkut ile görüşmüştü.

Yarışmaya gelirken köpeğini yakın dostuna emanet eden oyuncu, kardeşine 'Mess nasıl?' diye sordu. Erdoğan Korkut, abisine Mess'in öldüğünü söyleyemedi, 'İyi Mesut'ta... Sıkıntı yok' demekle yetindi.

Mess'e araba çarptı

Ersin Korkut'un 'her şeyim' dediği köpeği Mess, yarışma başladıktan bir hafta sonra araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.







