Yılmaz Erdoğan: Biz böyle büyük bir sınava hiç denk gelmedik
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin genç yıldızı Arif Güloğlu'na kanser teşhisi konulması sevenlerini üzdü. Yılmaz Erdoğan ve ekip arkadaşları genç oyuncuya destek oldu.
04 Nisan 2021, Pazar 22:49 Son Güncelleme:
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Kanal D'de ekrana getirilen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyucusu Arif Güloğlu'na kanser teşhisi konulmasının ardından arkadaşları ve Yılmaz Erdoğan'dan destek geldi. Yılmaz Erdoğan, 'Biz BKM ekibi olarak daha önce hiç böyle büyük bir sınava hiç denk gelmedik. Bizim için çok değişik bir süreç. Bundan sonraki tüm skeçler ve bütün çalınan ziller arif için. Sizler de kapasitenizi bir kat yukarı çıkartacaksınız. Arif'i güldürdüğünüz sürece işler yolunda demektir. Seyircimizin de duası etlenince de iyileşmeme ihtimali yok.' ifadelerini kullandı.