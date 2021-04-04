Yılmaz Erdoğan: Biz böyle büyük bir sınava hiç denk gelmedik

Kanal D'de ekrana getirilen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyucusu Arif Güloğlu'na kanser teşhisi konulmasının ardından arkadaşları ve Yılmaz Erdoğan'dan destek geldi. Yılmaz Erdoğan, 'Biz BKM ekibi olarak daha önce hiç böyle büyük bir sınava hiç denk gelmedik. Bizim için çok değişik bir süreç. Bundan sonraki tüm skeçler ve bütün çalınan ziller arif için. Sizler de kapasitenizi bir kat yukarı çıkartacaksınız. Arif'i güldürdüğünüz sürece işler yolunda demektir. Seyircimizin de duası etlenince de iyileşmeme ihtimali yok.' ifadelerini kullandı.





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