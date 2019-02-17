Yılmaz Erdoğan, Organize İşler 2/Sazan Sarmalı filmini Netflix'e neden sattı?
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral ve Okan Çabalar ile paylaştığı 35 milyon TL bütçeli 'Organize İşler 2/Sazan Sarmalı' 1 Şubat'ta bin 237 salonda vizyona girmişti. 15 günde 2 milyon 600 bin kişi tarafından izlenen filmin henüz gösterimdeyken önceki akşam dijital platform Netflix'te yayınlanması sinema sektörü ve seyirci üzerinde şok etkisi yarattı
Sosyal medyada tartışma konusu olan Yılmaz Erdoğan'ın bu hareketinin nedeni çok geçmeden ortaya çıktı!
Filmin bu platforma satışı vizyon öncesi gerçekleşmişti.
4 HAFTA RİCASI
Yılmaz Erdoğan 2 ay önce patlak veren 'kampanyalı bilet uygulaması' yüzünden filmin vizyon tarihini aylar sonraya ertelemişti.
Bu sırada 190 ülkede hizmet veren Netflix'ten gelen teklifi kabul etti. Filmi sattı. Derken sinema yasası çıktı, bilet krizi çözüldü.
Yılmaz Erdoğan ortağı Necati Akpınar ile birlikte Netflix'ten şöyle bir istekte bulundu: ''Filmi 4 hafta sonra gösterin.''
Ancak 'Organize İşler 2/Sazan Sarmalı' gişede rekor kırınca Netflix 4 hafta beklemedi. Filmi dün yayına verdi
İddialı yapımın daha ne kadar vizyonda kalacağı belli değil.
Yılmaz Erdoğan'ın 35 milyon TL bütçeli filmini rekor fiyata sattığı konuşuluyor.
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