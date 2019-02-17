Yılmaz Erdoğan, Organize İşler 2/Sazan Sarmalı filmini Netflix'e neden sattı? Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral ve Okan Çabalar ile paylaştığı 35 milyon TL bütçeli 'Organize İşler 2/Sazan Sarmalı' 1 Şubat'ta bin 237 salonda vizyona girmişti. 15 günde 2 milyon 600 bin kişi tarafından izlenen filmin henüz gösterimdeyken önceki akşam dijital platform Netflix'te yayınlanması sinema sektörü ve seyirci üzerinde şok etkisi yarattı