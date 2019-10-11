Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin 10 günde ikinci kez buluştu
Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin, 12 yıllık evliliklerine Ekim 2016’da nokta koymuştu. Bir ayağı Londra’da olan Belçim Bilgin ile yılın büyük bölümünü Köyceğiz’de geçiren Yılmaz Erdoğan 10 gün önce Bebek Lucca’da buluşunca, tekrar bir araya geldikleri iddia edilmişti
Ali Keser/ POSTA
Çift önceki gün yine birlikteydi. Bu kez yanlarında oğulları Rodin ile Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin de vardı.
Aynı kareye girmemek için özen gösterdiler
İstinyePark’taki Masa Restaurant’ta yemek yediler. Ama aynı kareye girmemek için özen gösterdiler.
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