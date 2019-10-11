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Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin 10 günde ikinci kez buluştu

Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin, 12 yıllık evliliklerine Ekim 2016’da nokta koymuştu. Bir ayağı Londra’da olan Belçim Bilgin ile yılın büyük bölümünü Köyceğiz’de geçiren Yılmaz Erdoğan 10 gün önce Bebek Lucca’da buluşunca, tekrar bir araya geldikleri iddia edilmişti

11 Ekim 2019, Cuma 08:52
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Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin 10 günde ikinci kez buluştu

Ali Keser/ POSTA

Çift önceki gün yine birlikteydi. Bu kez yanlarında oğulları Rodin ile Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin de vardı.

Aynı kareye girmemek için özen gösterdiler

İstinyePark’taki Masa Restaurant’ta yemek yediler. Ama aynı kareye girmemek için özen gösterdiler.


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