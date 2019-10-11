Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin 10 günde ikinci kez buluştu Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin, 12 yıllık evliliklerine Ekim 2016’da nokta koymuştu. Bir ayağı Londra’da olan Belçim Bilgin ile yılın büyük bölümünü Köyceğiz’de geçiren Yılmaz Erdoğan 10 gün önce Bebek Lucca’da buluşunca, tekrar bir araya geldikleri iddia edilmişti