“Çok Güzel Hareketler 2” bu hafta corona virüsüne karşı alınan önlemler nedeniyle ilk kez seyircisiz oynadı. Ekibin bir yarısı koltuklarda otururken, diğer bir yarısı da sahnede skeç oynadı.

Konu ile ilgili Yılmaz Erdoğan “Her zaman burada bir seyircimiz olurdu ve o, şovun bir parçası aslında jüri üyemiz idi. Evlerde biraz morale ihtiyacımız var. Bence bağışıklık istemimizi en güçlendirici şey kahkahadır. Çocuklar sizin kahkahalarınızı duyuyormuş gibi yapacaklar. Umarım bizim sesimiz size, sizin de sesiniz bize ulaşır. Bütün dünyaya acil şifalar bol kahkahalar dileriz” dedi.





“Çok Güzel Hareketler 2”, yeni bölümü ile 22 Mart Pazar akşamı Kanal D’de...

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