Yılmaz Erdoğan'ın Netflix atağı, Türk Sineması'ndaki birliği bozdu. Şahan Gökbakar, filmin vizyondayken Netflix'e satılmasına tepki gösterip "Önceliğim halk" iması yaptı: "Filmler, sinemada olmalı. Ben filmimi sadece sinemada göstereceğim."

'BENCE BU İŞİN ALTINDA BİR ŞEYLER VAR'

Yılmaz Erdoğan'a bir tepki de Cem Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, filmini 1.5 milyon dolara (8 milyon 156 bin lira) Netflix'e sattığı konuşulan Erdoğan'ı şu sözlerle iğneledi: "Marka, adının anılması için bombardıman yapıyor. Bence bu işin altında bir şeyler var. Ona para ver, buralara dağıt… Ben almadım, almam da…"

Geçen ay Yılmaz Erdoğan'a destek veren komedyenler, Netflix yüzünden sanatçıyla fikir ayrılığına düştü.



