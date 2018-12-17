Yılmaz Morgül canlı yayında hem ağladı hem kızdı

Şarkıcı Yılmaz Morgül, Kanal D'deki '2. Sayfa' programına konuk oldu.

'Herkes Gülmek İster' oyunuyla gündeme gelen Yılmaz Morgül, olumsuz yorum yapanlara ateş püskürdü.

''NİYE UĞRAŞIYORLAR?''

Gözyaşlarına hakim olamayan Yılmaz Morgül, şunları söyledi:

"Ben insanım. Herkes gelip suratıma konuşsun. Ekmekle oynamasın kimse… Hayat böyle bir şey! Niye uğraşıyorlar? Gerçekleri öğrenmeden niye çamur atıyorsunuz ya? Müjdat Gezen sahnesindeydik, izdiham oldu. Elinde bastonla insanlar geldi. Siz bu sevgiyi bilemezsiniz çünkü almamışsın ama ben annemden aldım. İnsanlar neden yaşarken değer verilmiyor ya, yeter!

Nejat Uygur, Levent Kırca, Gönül Ülkü, Oya Başar… Ben kimlerden ders aldım siz biliyor musunuz ya? Gerçekleri öğrenmeden niye çamur atıyorsunuz ya? Ben bir oyun yazdım.

Dün ilk geceydi. Elinde bastonlarla insanlar geldi. Müjdat Gezen sahnesi tıka basa doluydu. 350 kişi dışarıda kaldı. Siz bu sevgiyi bilemezsiniz çünkü almamışsın ama ben annemden aldım.Takdir edeceklerine, şu hale bak.

İnsanlara yaşarken dua edin. Siz beni evden çıkarken annenizin ayağının altını öpüyor musunuz? Ben bu ahlakla büyüdüm… Yazıklar olsun! O oyundan kaç kişi ekmek yiyor biliyor musunuz? Herkes gazinoya gidebiliyor mu? Ben inanları mutlu etmek için yapıyorum. Vurun be! Benim Allah'ım var.

Beni nasıl görmek istiyorsanız aynada o sizsiniz. Ben değilim. Bütün arkadaşlarım söylediler. 'Bu ekmekle oynamak' diyorlar. Onlar yaptıkça halk bize daha çok sahip çıkacak.

Bugün herkes telefon başında sevdiği insana telefon açsın. Ne olacak ne kaybedeceksiniz. Ben bütün insanlara sevgimi vermeye çalışıyorum, ben sevgi gördüm mü? Hayır… Sadece anne sevgisi gördüm. Annem şu an yatıyor. Bebek gibi…

İşçi bir ailenin çocuğuyum ben. Allah vergisi sesim ve sanatımla varım. Adını vermeyeceğim bir kolejde konser verdim. '18 tane akülü sandalye kulise gelecek' dedim. Baksınlar bu çocuk bu ülke için neler yaptı.

Ben aşk hayatımla gündeme gelmedim. Sesimle, sanatımla buradayım. Bülent Ersoy'un bu oyunla gurur duyması lazım.

Yılmaz Morgül gibi bir sanatkar onu temsil ediyor. Biz kimseyi yargılamıyoruz, göklere çıkarıyoruz. Oyunda Müslüm Gürses 'Yılmaz lütfen insanlara söyle sanatçıların değerini yaşarken bilsinler' diyor ve sahneyi terk ediyor…

Benim Bülent Ersoy ile aramda onun bana göstermediği sevgisi ve saygısı yüzünden soğuk rüzgarlar var. Yıllar önce İbrahim Tatlıses bizi barıştırdı. Kuliste yine aynı…

Yıllar önce Müzeyyen Senar'ın cenazesine gittik. Bana 'Gerçekten sana bugüne kadar sevgimi gösteremedim, beni affet' dedi.Cenazedeki sözlerinin samimiyetine inanıyorum.

Sonra Bodrum dönüşü uçakta kendisini gördüm. Bayramdı… Gittim elini öptüm. Soğuk rüzgarlar yine aynıydı… Hayranı olduğum bir sanatçının yanına gittiğimde insanları tanımamazlıktan gelmesi çok büyük bir gaflet. Ölümlü dünya yaa… Hepimiz misafiriz. Göçeceğiz bu dünyadan…''