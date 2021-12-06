Ses sanatçısı olarak tanınan Yılmaz Morgül, Survivor programında ünlüler takımında yarışmış ayrıca Rising Star Türkiye adlı yarışmada jüri koltuğunda oturmuştu. Yılmaz Morgül, son olarak Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu olarak Kanal D ekranlarında yer aldı.

GELİNİM MUTFAKTA’NIN BU HAFTAKİ SUNUCUSU YILMAZ MORGÜL KAÇ YAŞINDA?

Yılmaz Morgül, katıldığı televizyon programlarında 1982 doğumlu olduğunu söylemişti. Ancak Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, 20 yıl önce çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaştı ve Morgül'ün 1964 doğumlu olduğu ortaya çıktı.

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Asıl ismi İbrahim Yılmaz Morgül olan sanatçı 14 Ocak 1964 yılında Beykoz'da dünyaya geldi. Sözer Yaşmut ve Feriha Tunceli’den musiki dersleri aldı ve 1988 yılında Adana'da sahneye çıkmaya başladı. “Elveda İstanbul” adındaki ilk albümünü 1995 yılında piyasaya süren Yılmaz Morgül, "Kız Sen Kimsin?" "Elveda İstanbul", ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla tanındı.

1996 yılında cilt kanserine yakalanan Yılmaz Morgül, 7 sene boyunca Amerika'da tedavi olduktan sonra sağlığına tekrar kavuştu. 2016’da Survivor’da ünlüler takımında yarışan Morgül’e rahatsızlığından dolayı özel izin verildi. Sanatçı yine aynı yıl yayınlanan, Rising Star Türkiye isimli yarışmada jüri üyesi olarak yer aldı.

YILMAZ MORGÜL ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ