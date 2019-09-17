Yılmaz Morgü dün, "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk oldu.

'SANAT DÜNYASINDA EN İYİ VÜCUT BENDE'

Kanser hastalığını yendikten sonra kendisini daha çok sevmeye başladığını her fırsatta dile getiren Yılmaz Morgül, “Sanat dünyasında en iyi vücut bende” çıkışında bulunarak dikkat çekmişti.

İddialı duruşundan vazgeçmeyen sanatçı, bu sefer de dünyaca ünlü bir futbol yıldızının kendisini taklit ettiğini dile getirdi.

'RONALDO BENDEN KISA'

Yılmaz Morgül, "Cristiano Ronaldo beni taklit ediyor. Benim vücudum ondan daha iyi. Boyum 1.84, Ronaldo benden kısa!” diyerek magazin dünyasında çok konuşulacak sözlere imza attı.

Yılmaz Morgül ile Cristiano Ronaldo'nun benzer saç rengi ve leopar desenli sabahlık ile poz verdiği fotoğraflar sosyal medyada en çok konuşulan paylaşım haline geldi.





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