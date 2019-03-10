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Yılmaz Morgül'den sosyal medya fenomenlerine: Edirne'den sonra yoksunuz

Sana Ben Ömrümü Verdim’ şarkısıyla gündemde olan Yılmaz Morgül şarkı söyleyip DJ’lik yapan sosyal medya fenomenlerine çattı.

10 Mart 2019, Pazar 19:42 Son Güncelleme:
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Yılmaz Morgül'den sosyal medya fenomenlerine: Edirne'den sonra yoksunuz

Morgül “Reynmen ve Kerimcan Durmaz gibi tipler utanmadan çıkıp şarkı söylüyor, DJ’lik yapıyor. Sonra da diyorlar ki; ‘Tık rekoru kırdık’. Hepsi palavra, büyük yalan! Hesaplara girin bakın, sahte. Bu tipler Edirne’den sonra yok. Bunları Türkiye dışında kim tanır, değer verir?” dedi. Yılmaz Morgül “Gerçek sanatçı sahneye çıkıp eserini icra edendir. Onların sosyal medya yalanlarına ihtiyacı yoktur” diye konuştu.


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