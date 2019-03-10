Morgül “Reynmen ve Kerimcan Durmaz gibi tipler utanmadan çıkıp şarkı söylüyor, DJ’lik yapıyor. Sonra da diyorlar ki; ‘Tık rekoru kırdık’. Hepsi palavra, büyük yalan! Hesaplara girin bakın, sahte. Bu tipler Edirne’den sonra yok. Bunları Türkiye dışında kim tanır, değer verir?” dedi. Yılmaz Morgül “Gerçek sanatçı sahneye çıkıp eserini icra edendir. Onların sosyal medya yalanlarına ihtiyacı yoktur” diye konuştu.



