Sözleri Ercan Saatçi, müziği Ufuk Yıldırım’a ait şarkının Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen klibine, Dubaili bir mücevher firması sponsor oldu.

Modacı Timuçin Denizmen de klip için değerli taşlardan smokin, ayakkabı ve mikrofon tasarladı. Morgül, 75 bin dolara mâl olduğunu açıkladığı kostüm için “Popçuların egemen olduğu müzik piyasasında Türk sanat müziği rüzgarları estireceğim. Kostümüm de şarkım kadar değerli” dedi.