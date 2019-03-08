Yılmaz Morgül'ün 75 bin dolarlık kostümü
Yılmaz Morgül, yeni şarkısı “Sana Ben Ömrümü Verdim”in klibi için 75 bin dolarlık özel bir kostüm hazırlattı
Sözleri Ercan Saatçi, müziği Ufuk Yıldırım’a ait şarkının Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen klibine, Dubaili bir mücevher firması sponsor oldu.
Modacı Timuçin Denizmen de klip için değerli taşlardan smokin, ayakkabı ve mikrofon tasarladı. Morgül, 75 bin dolara mâl olduğunu açıkladığı kostüm için “Popçuların egemen olduğu müzik piyasasında Türk sanat müziği rüzgarları estireceğim. Kostümüm de şarkım kadar değerli” dedi.