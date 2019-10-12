Geceye poşetten yapılan bir kostüm ile katılan Yılmaz Morgül, “Son 10 yıldır dünyamızın en büyük tehdidi plastik atıklar. Atıklarla denizleri yok ettik.

'Belki de dünyada yaşam olmayacak'

Önümüzdeki 20 yıl belki dünyada yaşam olmayacak. Modacım da duyarlılık ve farkındalık yaratma adına böyle bir kostüm tasarladı” dedi.





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