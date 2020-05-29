Türkiye Yılmaz Özdil evindeki eşyaları boşalttı

Yılmaz Özdil evindeki eşyaları boşalttı

Türkiye

Yılmaz Özdil evindeki eşyaları boşalttı

Gazeteci Yılmaz Özdil, Bodrum’da bulunan villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıkması üzerine eşyalarını boşalttı.

29 Mayıs 2020, Cuma 19:45 Son Güncelleme:
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Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin gazeteci Yılmaz Özdil’in Aktur Sitesi’nde bulunan villasındaki incelemeleri sona erdi. İncelemenin ardından Özdil’in milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerinde bulunan eşyalarını işçiler taşıdı. Baza, yatak, döşek, sandalye takımı, masa takımı, giysi dolabı, bilgisayar masası, vantilatör gibi birçok ev eşyası pikaba yüklenerek götürüldü. Yarın başlayacak yıkım öncesinde evini boşaltan Özdil’in eşyaları ihtiyaç sahiplerine verdiği öğrenildi.

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İHA

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