67 yaşındaki tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, Akhisarspor'un başına geçti. Akhisarspor, Süper Lig'e çıkma hedefiyle başladığı sezonda şu anda beklediğinden daha kötü durumda.

Ligde 28 puanla 6. sırada bulunan Ege temsilcisi, Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı ve sezon sonuna kadar Yılmaz Vural'la anlaştı.

Akhisarspor yönetiminden yapılan açıklamada "Akhisarspor'umuz teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Takımımıza ve hocamıza hayırlısı olsun" denildi.

Vural, son olarak Adana Demirspor'u çalıştırmış ve 10 maç sonunda Şubat 2019'da yollarını ayırmıştı.