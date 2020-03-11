Futbol Yılmaz Vural fenalaştı. İlk müdahale sahada yapıldı

Yılmaz Vural fenalaştı. İlk müdahale sahada yapıldı

Futbol

Yılmaz Vural fenalaştı. İlk müdahale sahada yapıldı

Adana Demirspor ile Akhisarspor arasında oynanan maçın ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural fenalaşırken, deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

11 Mart 2020, Çarşamba 21:22 Son Güncelleme:
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TFF 1'inci Lig'in 27'nci haftasında bugün oynanan Adana Demirspor - Akhisarspor müsabakasının ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, fenalık geçirdi. Yılmaz Vural etrafındakilere, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.

Rüşan Anıl ATAR / ADANA (DHA)


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