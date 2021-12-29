TGRT'ye konuşan 68 yaşındaki Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin hoca arayışları nihayete ermeden şansını denedi. Vural, "Bazı yönetici arkadaşlarla görüşüyoruz, neden, niçinleri soruyoruz. İnşallah, Ali Bey'in aklına girer de bizi Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam, kimseyi mahcup etmem. Fenerbahçe'yi çok istiyorum" dedi.

Vural daha önce de Fenerbahçe'nin teknik direktör aradığı bir dönemde Ali Koç'a çağrıda bulunarak, "Beni bir arasın yarım saat konuşalım, eminim ikna olacak. Fenerbahçe'yi çalıştırmaya talibim" demişti.





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