Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı
Sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan teknik direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı.
27 Kasım 2020, Cuma 12:44 Son Güncelleme:
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Türk futbolunun sevilen teknik direktörü Yılmaz Vural, yeniden corona virüse yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcı, corona virüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi.
67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha önce Haziran ayında corona virüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.
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