Yılmaz Vural yoğun bakımdan sonra ilk kez göründü

Yılmaz Vural dün itibarıyla yoğun bakımdan çıkarak normal tedavi odasına alındı ve iyileşme süreci başladı. 3 gün önce entübasyon yapılan ve ilk etaptaki zor durumdan kurtulan Yılmaz Vural, müjdeli haberle herkesi sevindirmişti.

Hastaneden ailesiyle beraber ilk görüntüyü veren Vural, her ne kadar yorgun görünse de iyileşme sürecine girmesiyle yüreklere su serpti.



