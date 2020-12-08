Yılmaz Vural yoğun bakımdan sonra ilk kez göründü
24 Kasım'da corona virüs nedeniyle hastaneye yatırılan Yılmaz Vural, 27 Kasım'da ise yoğun bakıma alınmıştı. Vural, dün itibarıyla normal tedavi odasına geçiş yaptı ve sevenlerini mutlu etti. İyileşme sürecine giren 67 yaşındaki teknik adam, yoğun bakın sonrası ilk fotoğrafını da verdi.
08 Aralık 2020, Salı 10:36 Son Güncelleme:
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Yılmaz Vural dün itibarıyla yoğun bakımdan çıkarak normal tedavi odasına alındı ve iyileşme süreci başladı. 3 gün önce entübasyon yapılan ve ilk etaptaki zor durumdan kurtulan Yılmaz Vural, müjdeli haberle herkesi sevindirmişti.
Hastaneden ailesiyle beraber ilk görüntüyü veren Vural, her ne kadar yorgun görünse de iyileşme sürecine girmesiyle yüreklere su serpti.
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