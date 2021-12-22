Futbol Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması ve teşekkür

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması ve teşekkür

Futbol

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması ve teşekkür

Yılmaz Vural büyük takım çalıştırma hayallerini hala canlı tutuyor. Sosyal medya kullanıcıları da tecrübeli hocanın bu hayalini bildiği için hangi büyük takım hocasız kalırsa hemen Vural'ı işaret ediyor. Sosyal medyada Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları, yine Yılmaz Vural'ı andı. Yılmaz Hoca bu destek karşısında teşekkür mesajı paylaştı ve "Hayırlısı" dedi.

22 Aralık 2021, Çarşamba 17:04 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe 'de 2-2'lik Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertli ekipte gözler gelecek teknik direktöre çevrildi. Fenerbahçe yönetiminin teknik adam adayları arasında yer alan Kenan Koçak'a TFF'den onay çıkmadı.

Fenerbahçeli taraftarlar ise tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın takımın başına geçmesi yönünde paylaşımlarda bulundu. Vural'ın ismi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Yılmaz Vural, Sarı-Lacivertli taraftarların paylaşımlarına, "Yine trendtopic olmuşum. Bana olan güveninize sevginize teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Her şeyin hayırlısı" mesajıyla yanıt verdi.

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