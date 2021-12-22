Fenerbahçe 'de 2-2'lik Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertli ekipte gözler gelecek teknik direktöre çevrildi. Fenerbahçe yönetiminin teknik adam adayları arasında yer alan Kenan Koçak'a TFF'den onay çıkmadı.

Fenerbahçeli taraftarlar ise tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın takımın başına geçmesi yönünde paylaşımlarda bulundu. Vural'ın ismi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Yılmaz Vural, Sarı-Lacivertli taraftarların paylaşımlarına, "Yine trendtopic olmuşum. Bana olan güveninize sevginize teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Her şeyin hayırlısı" mesajıyla yanıt verdi.

Fanatik