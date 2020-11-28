Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama: Bugün daha iyi
Yılmaz Vural haziran ayında ilk kez corona virüse yakalanmıştı. İlk virüsü atlatan tecrübeli hoca, ikinci kez virüse yakalanıp ağırlaşınca yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Vural ailesinden açıklama geldi.
28 Kasım 2020, Cumartesi 16:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Corona virüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili ailesinden açıklama geldi.
Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ''Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz'' ifadeleri yer aldı.
;