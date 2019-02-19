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Yine aynı görüntü yaşandı, belediye dubalarla kapattı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir araç daha aynı sokakta merdivenlerde asılı kalınca belediye harekete geçti. Yol dubalarla kapatıldı

19 Şubat 2019, Salı 18:55
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Yine aynı görüntü yaşandı, belediye dubalarla kapattı

Geçen hafta sonu Bursa'dan İznik'e gezmek için gelen bir aile araçları ile aynı sokak üzerinde bulunan merdivenlerde mahsur kalmıştı.

Bu sabah yine aynı durum yaşandı. Otomobilin sürücüsü, müze ve Yeşil Cami'nin olduğu alanı gezmek için müze sokağına girdi.

YOLU DUBALARLA KAPATTILAR

Yolun bitimindeki merdivenleri fark etmeyen sürücü aracı ile mahsur kaldı.

Araçların peş peşe bu bölgede kalması üzerine İznik Belediyesi harekete geçerek yolu dubalarla kapattı. 

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BURSA (İHA)

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