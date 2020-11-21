Yine evlerdeyiz! En iyi pizzayı yanımıza bekleriz

PİZZA RUCOLA

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de dört şubesi olan, geçen yıl İzmir’de de iki şube açan Pizza Rucola, İstanbul’da ilk şubesini Lens İstanbul AVM’de açtı. Pizzaları, bakteri barındırmayan İspanyol silestone mermer tezgahlarda hazırlanıp antibakteriyel Iroko ağacından yapılan özel tabaklarda servis ediliyor. Menüsünde 26 çeşit pizza bulunuyor. Füme kaburgalısını denemelisiniz.

PİZZERİA PİDOS - TAKSİM

Ferah ortamı ve ahşap dekoru ile 21 senedir İstanbullulara İtalyan yemeklerinin en seçkin lezzetlerini sunan mekanın pizzaları, damak çatlatan türden. Odun ateşinde pişirilmiş ince hamurlu enfes pizzalar arasında benim favorilerim; fırınlanmış domates soslu patlıcan ve mozzarellalı melanzane, zeytinyağlı rossi ve enginarlı, kuşkonmazlı, patlıcanlı pizza.

ODUN PİZZA

Yazar ve önolog Artun Ünsal, yeme-içme uzmanı şef Beyhan Gence’nin oğlu Can Ünsal ve bankacı Suat Palpas’ın birlikte, Maslak Uniq’te açtığı mekanın pizzaları İtalya’dan getirilen odun fırınında pişiriliyor. Hamuru, iki gün boyunca yavaş yavaş mayalandığı için hem natürel aromalar muhafaza ediliyor hem de sindirimi kolay enfes pizzalar ortaya çıkıyor. Mekanın pizza çeşidi de bir hayli bol.

THE UPPER CRUST

Adı Amerika’nın Boston şehri ile özdeşleşen bol ödüllü gurme pizza zincirinin, İstanbul Maslak ve Bebek’teki şubeleri, 10 yıldır pizza sevenlere ziyafet çekmeye devam ediyor. 400 derece ateşle pişirilen, gurme pizzaların, 40’ın üzerindeki farklı seçeneği var. Bu çeşitler, damak tadınıza hitap etmediyse malzemeleri seçip kendi pizzanızı da yaratabiliyorsunuz.

LOCALE – İZMİR

Kurumsal hayata veda edip gastronomi sektörüne yönelen iki sıkı dostun açtığı Pizza Locale, İzmirlilere enfes İtalyan pizzaları sunuyor. Alsancak, Bostanlı, Bornova ve Balçova’da şubeleri bulunan Locale’in şubelerinin kapılarında her zaman uzun kuyruklar oluşuyor. “Ben sıra beklemem” diyorsanız, siparişinizi, leziz pizzalar kapınıza kadar gelsin. Avokado-somona ve Nutellalı pizzaya mutlaka şans verin.

PİZZA PİOLA

1986’da İtalya’nın Treviso kentinde doğmuş ve dünyanın pek çok ülkesine yayılmış ünlü bir pizza zinciri olan Piola, Gayrettepe The Point Hotel Barbaros’ta harikalar yaratıyor. Menüde her türlü damak zevkine hitap eden 60 farklı pizza çeşidi var. Mozzarella, kavurma, acı zeytinyağlı ‘Kars’, pastırma, çeri domates ve parmesanlı ‘Kayseri’ bunlardan bazıları.

ILFORNO–ÇANKAYA

İtalyan pizzalarına ulaşabilmek konusunda dertli olan, bunun için uzun uğraşlar veren ama yine de aradığı İtalyan pizzasını bulamayan pizza severleri çok mutlu edecek bir adres. Burası, bir pizzadan beklediğiniz her şeyi bulabileceğiniz küçük bir pizza fırını. Seçeneğiniz çok fazla ve Türk damak tadı ön planda. Kaburgalı pizzadan dört peynirli pizzaya kadar geniş bir yelpaze mevcut.

OVEN HALL’S PİZZERİA– ESKİŞEHİR

Eskişehir’de yaklaşık 60 bin üniversite öğrencisi bulunuyor. Bekar evleri ve yurtlarda yaşayan öğrencilerin tercihi, hem pratik hem de ucuz olduğu için faast food oluyor. Dolayısıyla pizza, öğrencilerin gözdesi. Eskişehir’de bir çok pizzacı var. Batıkent ve Bahçelievler’deki Oven Halls’s Pizzeria, şehrin gözdesi. Mekanın menüsünde pizzanın yanı sıra sandviçleri de var.

HAPPY’S PİZZA – BURSA

Chicago’da doğan Mert Rahim, pizza ve fast food hakkında tüm eğitimleri Amerika’da alıp, 2013’te memleketi Orhangazi’de Happy’s Pizza’yı açmış. Pizzalarında daima taze ürünler kullanmayı kendine ilke edinen Happy’s Pizza’nın lezzeti her damağa zevk veren türden. En bol malzemeli pizzası; Şef Çıldırdı. Üzerinde yok yok!