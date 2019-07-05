Yine Mersin! Metil alkol 3 kişiyi daha hastanelik etti

Mersin’de, son 10 gün içinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvuranlar Toros Devlet Hastanesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanede tedaviye alınmış, 7 kişi tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Tedaviye alınan 21 kişiden 5’i ise hastanelerden taburcu edilmişti.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORLAR

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle dün 1, bugün de 2 kişi daha hastanelere başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından 3 kişi, yoğun bakım servislerinde tedaviye alındı. Son başvurularla birlikte toplam 16 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu, bunlardan 10’unun yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nce metil alkol zehirlenmesinden ölümlere ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü, gözaltına alınan 6 kişinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

DHA