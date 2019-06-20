Yine o savcı! Tecavüz şikâyetine jet takipsizlik

Yine o savcı! Tecavüz şikâyetine jet takipsizlik Öğrenci değişim programı ile Ankara’da bir üniversitede eğitim gören 22 yaşındaki İspanyol öğrencinin iki kişinin tecavüzüne uğradığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada jet hızıyla takipsizlik kararı verildi.