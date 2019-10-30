Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik' filmiyle yine rekor peşinde

Şahan Gökbakar’ın başrolünde oynadığı ‘Recep İvedik’ serisi, bugüne dek gösterilen 5 filmiyle toplam 26 milyon 767 bin seyirciye ulaştı.

2017’de vizyona giren ‘Recep İvedik 5’, 7 milyon 437 bin kişiyle, Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmi unvanını elinde tutuyor.

Haftaya cuma vizyona girecek ‘Recep İvedik 6’nın da yeni rekor kıracağı iddia ediliyor.

İspanyol goril

Serinin yeni filminde ‘Recep İvedik’, yakın arkadaşı ‘Nurullah’ ile Konya yerine Kenya’ya gidince, Afrikalı kabilelerin ortasında kalacak. Bu macerada ikiliye ‘Kiko’ adlı goril de eşlik edecek.

Şahan Gökbakar bu film için İspanya’dan ‘animatronik’ adı verilen bir teknikle hazırlanan bir goril kıyafeti getirtti.

Setten notlar

Altı aylık bir ön çalışmanın sonucunda çekimleri yapılan ‘Recep İvedik 6’ filminin setinde, 300 kişilik bir ekip görev aldı.

2 köy inşa edildi

Karacabey’deki longoz ormanları içine yapımı iki ay süren iki köy inşa edildi.

Doğal, organik ve geri dönüşebilir malzemeler kullanıldı. Kostüm ve aksesuar hazırlığı ise aylar sürdü.





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