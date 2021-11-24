Yıpranma primi erken emekli ediyor

Bu yolla, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar ilave prim elde ediyor. İlave primler, emeklilik primine ekleniyor ve ihtiyaç duyulan primin daha erken tamamlanmasını sağlıyor. Bu yolla yılda kazanılan prim 180 güne kadar çıkabiliyor. Yıpranma hakkından 45 işkolu yararlanıyor.

MADENCİYE 180 GÜN KAZANÇ

Bu haktan yararlanan mesleklerde çalışanlar, sektörüne göre her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün veya 180 gün fazladan süre kazanıyor. En fazla ek prim hakkı da madencilere sağlanıyor. Maden işçileri için 180 gün yani 6 ay ek prim verilebiliyor.

Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor. Maden işçisi 43 yaşında emekli olabiliyor.

İKRAMİYE DE ÖDENİYOR

Ceza infaz kurumlarında çalışanlara sağlanan yılda 90 günlük yıpranmadan ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunlar ile ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevliler yararlanabiliyor.

Memurların yararlandıkları yıpranma sürelerine ayrıca emeklilik ikramiyesi ödeniyor. Pandeminin yükünü sırtlanan sağlıkçılara, çalıştıkları her 360 güne karşılık, 60 gün ilave ediliyor. 5 yıl yıpranma hakkı elde eden bir sağlık çalışanı, 2.5 yıl erken emekli olabilecek.