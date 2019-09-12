Yırtık jean'de 3 önemli kural!
Hayatımıza 80'li yıllarda giren yırtık kot pantolonlar bir dönem bizimle kalıp sonra aramızdan ayrılmıştı. Bu moda geri dönmez derken 2010'ların başından beri hayatımıza bir daha çıkmayacakmışcasına tekrar girdiler. Peki bizi bekleyen yeni sezonda yırtık jean'leri nasıl kullanacağız dersiniz? Gelin öğrenelim...
Son yıllarda her sezona damga vuran yırtık jean’ler, bu kış da genç-yaşlı her yaş grubu için sokak modasının en kilit parçası oldu.
24 yaşındaki Gigi Hadid yırtık jean akımının öncüsü
2019 Sonbahar trendinin yırtık jean’lerini diğerlerinden farklı yapan özellikleri ise şunlar: Yüksek bel, dizlerde dekolte ve geniş paça.
Sezonu trendlere uygun bir şekilde geçirmek isteyenler bu üç kurala uymaya mutlaka dikkat etmeli...