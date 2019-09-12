Son yıllarda her sezona damga vuran yırtık jean’ler, bu kış da genç-yaşlı her yaş grubu için sokak modasının en kilit parçası oldu.

24 yaşındaki Gigi Hadid yırtık jean akımının öncüsü

2019 Sonbahar trendinin yırtık jean’lerini diğerlerinden farklı yapan özellikleri ise şunlar: Yüksek bel, dizlerde dekolte ve geniş paça.

Sezonu trendlere uygun bir şekilde geçirmek isteyenler bu üç kurala uymaya mutlaka dikkat etmeli...