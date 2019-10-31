Yiyeceklerin artıklarını da yemeyi denediniz mi?

Bengisu Özkes / posta.com.tr

Yurtdışında restoranlar sürdürülebilir beslenme konusunda hayli ilginç adımlar atıyor. Restoranlar yiyecek atıklarından sirkeler yapıyor, lezzetli kokteyller için meyve kabuklarının iç kısmını kullanan şefler de rağbet görüyor.

Yapılan araştırmalar, gelinen noktanın yalnızca gezegen için değil, bedenimiz için de sağlıklı olmadığını gösteriyor. Bu beslenme trendine göre çöp kutusundaki atık yiyeceklerin çoğu bize hastalıkları önleyen hayati vitaminleri ve mineralleri sağlayabilir. Sadece elma çekirdeği ve sebze sapları değil - yumurta kabuğu yemek kemik kaybına yol açan hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

Neyin tadını çıkarmanız gerektiğini, kabukları ve özleri nasıl lezzetli ve besleyici bir hale getireceğinizi birlikte görelim.

Yumurta kabuğunda süttekine oranla daha fazla kalsiyum var

Neden yumurta kabuğu yemeliyim?

Yumurta kabukları; kemik, diş ve tırnak yapımı için gerekli olan mineral kalsiyum bakımından oldukça yüksektir. Arjantinli araştırmacılar tarafından 2013 yılında yapılan bir araştırma sadece yarım büyüklükteki bir kabuğun günde yaklaşık 700 mg günlük önerilen kalsiyum alımını sağlayabildiğini buldu. Bir bardak süt ise bunun kabaca üçte birini içeriyor.

Yumurta kabuğunu nasıl yiyeceğiz?

Çiğ yumurta kabuğunu yemeden önce, gıda zehirlenmesi riskini önlemek için steril olunması gerektiğini unutmayın. Çiğ yumurta kabuğu yemeden önce kaynar suya batırarak veya fırınlayarak kolayca steril olmasını sağlayabilirsiniz.

“Yumurta kabuğunu kullanmanın en iyi yolu toz haline getirilmiş ve ekmek, pizza veya spagettiye eklenmiş hali” diyor, Arjantin Rosario Üniversitesi'ndeki bilim adamları. Ancak diyetisyen Cherry Hagger uyarıyor: “Gıda zehirlenmesi riskinden kaçınmak için kabukların sterilize edilmeleri gerekmiyor. Bunun yerine süt ürünlerinden kalsiyum almanın daha tercih edilesi bir durum” diyor.

Karpuz çekirdekleri protein bakımından yüksek

Neden karpuz çekirdeği yemeliyim?

Sadece iki çorba kaşığı karpuz çekirdeği yaklaşık 10 gram protein içerir. Yumurtadan 4 gram daha fazla. Protein kas geliştirmek isteyenler için önemli bir besin. Uzmanlar her ana yemekte kabaca 20 gram protein olduğunu bu kadarını yemenin yeterli olacağını tavsiye ediyorlar. Diğer bitki proteinlerinin aksine, Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi'nde yayınlanan çalışmalara göre, karpuz çekirdeği protein üreten bir dizi amino asit sağlar. Ayrıca sağlıklı kan hücreleri için gerekli olan B vitaminini ve beyni geliştiren ve krampları riskini azaltan magnezyumu da içeriğinde barındırır.

Hollanda’nın Biyoçeşitlilik Merkezi’nde çalışan botanikçi ve aynı zamanda araştırmacı olan Susanne Masters karpuz kabuğunun beyaz kısmının da tüketilmesi gerektiğini söylüyor ve “Bu kısım böbrek fonksiyonu için önemli olan lifleri içeriyor ve ayrıca potasyum bakımından yüksek mineralleri de içeriğinde barındırıyor” diyor.

Karpuz çekirdeği ve karpuz kabuğunu nasıl yemeliyiz?

Günümüzde kurutulmuş veya kavrulmuş karpuz tohumları birçok süpermarkette mevcut. Bir tutam baharat serperek ve on dakika boyunca fırında kızartarak kendi çekirdeklerinizi yapabilirsiniz.

“Turşu suyu kullanarak karpuz kabuğu ile turşu yapın” diyen Masters. 'Bu, bağırsak sağlığına faydalı olan laktik asit bakterilerini ortaya çıkarıyor.' diye de belirtiyor.

Tomurcukları budamayın ya da sebzelerin yeşil yapraklarını atmayın

Neden sebzelerin yeşil yapraklarını yemeliyiz?

Nefret ettiğimiz birçok yeşil sebzenin dış yaprakları - Brüksel lahanası, karnabahar ve brokoli - bitkinin besleyici kısımlarıdır. “En fazla güneş ışığını genelde dış katmanlar alır ve bu da iç kısımlardan daha faydalı bileşik oluşturdukları anlamına gelir” diyor, Susanne Masters.

Bunları yemeklere eklemek, vitamin ve mineral takviyesi sağlamaya yardımcı olabilir. Kök sebzesinde bulunan yapraklar da aynı şekilde sağlıklıdır. Bir çorba kaşığı Pancarın, sinir sağlığı ve hamilelik için gerekli olan yaklaşık 130 gram folik asit içerdiğini, ancak genellikle atılan yapraklarda çok daha fazlası vardır. “Aynı şey havuç, kereviz ve turp yaprakları için de geçerli” diyor, Masters.

Sebzelerin yeşil yaprakları ve tomurcuklarını nasıl yemeliyim?

Çiğ, kavrulmuş veya tavada kızartılmış. Masters, “Kirli dış katmanlarını temizlediğinizde mükemmel şekilde yenilebilirler” diyor. Su, besinleri tek başına yıkamak için yeterli ancak çok haşlanmasını önleyin. Kereviz yaprakları kötü görünüyorsa, sapları bir kova suya oturtmak hayata geri dönmelerine yardımcı olacaktır.

Narenciye kabuğu, narenciyenin kendisinden daha iyidir

Turunçgil kabuğunu neden yemeliyim?

Portakal, limon ve misket limon gibi narenciyelerin kabuğu, sulu ve tatlı ete göre daha yüksek konsantrasyonlarda sağlıklı flavonoid bileşiklere sahiptir. Flavonoidler, bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen ve vücut hücrelerinin hastalıklarla savaşmasına yardımcı olan kimyasal maddelerdir.

ABD Tarım Bakanlığı'na göre, portakal kabuğunun tek bir çorba kaşığının bağırsak sağlığı için gerekli olan lifin dört katı değil, meyvenin kendisinden neredeyse üç kat daha fazla C vitamini sağlar. Masters “Narenciye kabuğu lezzet ve sağlık artırıcı bileşenlerin en yüksek konsantrasyonunu içerir” diyor.

Narenciye kabuğunu nasıl yemeliyiz?

Narenciye meyvelerinin özü soslara eklenebilir. Masters, kavrulmuş, öğütülmüş portakal kabuğu içeren Japon baharat Shichimi'yi denemenizi tavsiye ediyor.

Sağlıklı bağırsak bakterileri için elma çekirdeği yiyin

Neden elma çekirdeği yemeliyiz?

Birçok kişi elmanın çekirdeklerini yeme konusunda endişe eder. Çünkü elma çekirdeği içinde vücuttaki zehirli siyanür içinde parçalanan amigdalini barındırır. Ancak Masters’a göre, tek başına elma çekirdeğini yemek zehirli bir etkiye sahip değildir. “Zehir sadece tohumlar ezildiğinde, çiğnendiğinde veya tek seferde topluca yendiğinde oluşur.” Master, “Bu durumun, normal miktarda elma yiyen birinin başına gelmesi pek mümkün değildir.” diyor.

Ortalama bir yetişkinin siyanür zehirlenmesi riskini göze almak için bir oturuşta 150 tane ezilmiş tohumu yemesi gerekecektir ve bu da kabaca 20 elma ile eşdeğerdir.