Kültür & Sanat Yéké Yéké şarkısıyla bilinen Mory Kante hayatını kaybetti

Yéké Yéké şarkısıyla bilinen Mory Kante hayatını kaybetti

Kültür & Sanat

Yéké Yéké şarkısıyla bilinen Mory Kante hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Gineli müzisyen Mory Kante, 70 yaşında hayata veda etti.

22 Mayıs 2020, Cuma 18:37 Son Güncelleme:
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Afrika müziğinin dünya çapında tanınmasında büyük katkısı olan Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti. Mory Kante'nin oğlu Balla Kante, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, babasının bu sabah başkent Conakry'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı. Balla Kante, babasının ölüm nedeninin "tedavi edilemeyen kalp sorunları" olduğunu söyledi. 

Yéké Yéké" adlı şarkısıyla tanınmıştı

Kante, "Babamın kronik hastalığı vardı. Sık sık tedavi için Fransa'ya gidiyordu ancak corona virüs nedeniyle son dönemde bu mümkün olmadı" dedi. 

Ünlü vokalist ve kora çalgıcısı Mory Kante, özellikle 1987 yılında seslendirdiği "Yéké Yéké" adlı şarkısıyla uluslararası alanda tanınmıştı. 

Mory Kante, bugüne kadar albümü en fazla satış rakamına ulaşan Afrikalı şarkıcı unvanına sahipti.


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