YKS ek tercih kayıtları 7 Ekim Perşembe günü sona erdi. Ek tercihlerde bir yüksek öğretim programına yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylardan kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilecek, böylelikle de 2021 YKS’den 140 puan alan adayların tercih yapabilecekleri kontenjanlar da belli olmuş olacak…

YKS 2. EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede herhangi bir yükseköğrenim programına yerleşemeyen ve YKS 2021’den 140 puan alan adayların yerleşebileceği YKS 2. ek tercih kontenjanları henüz açıklanmadı.

Bununla birlikte, belirtilen yerleştirme süreçlerinin sonuna gelinmesiyle artık YKS 2. ek tercihlerinin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

YKS’DEN 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, daha 2021 üniversite yerleştirme sürecinin başında, “Ek yerleştirme sonucuna göre yerleşen adayların üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan aday sayıları toplanarak boş kontenjanlar belirlenecek ve İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

İkinci Ek Yerleştirme için merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı [140,150) aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı [170,180) aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler.” Açıklamasında bulunmuştu.

2. ek tercihlerin ne zaman yapılacağına dair kesin bir tarih şu an bulunmuyor.

2. EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

2. ek tercihlerinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuç belgelerini ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görebilecek.

YKS 2. EK YERLEŞTİRME PUANLARI SONUÇ BELGESİNE YANSILTILDI

2021 YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtıldı.



