YKS 2. ek tercihleri için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından belirlenen üniversite kayıt süresi 7 Ekim’de sona erdi. YKS 2. tercihleri için, üniversitelerde boş kalan kontenjanların belirlenmesiyle ikinci ek yerleştirmeler de başlayacak. 11 Ekim Pazartesi sabah saatlerinden itibaren binlerce aday ise YKS 2. ek tercihler bugün başlıyor mu? YKS 3. tercih kılavuzu yayınlandı mı? araştırmalarını yoğunlaştırdı…

YKS 2. EK TERCİHLER BUGÜN BAŞLIYOR MU?

YKS 2. Ek tercihlerin başlaması için öncelikle ek yerleştirme ile bir yüksek öğrenim programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin üniversite kayıt işlemlerini tamamlaması bekleniyordu. Kayıt süresinin ardından üniversiteye kayıt yaptırmayan öğrencilerden boş kalan kontenjanlar belli olacaktı.

2. ek yerleştirme üniversite kayıt süresi 7 Ekim tarihinde son buldu. Şimdi gözler, boş kalan kontenjanların belli olup olmadığına çevrildi. Konuyla ilgili açıklama ÖSYM’den gelecek. Ancak artık YKS 2. Ek tercihlerin çok kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili gelişmeler olduğu takdirde haberimizde bulabilirsiniz.

YKS 3. TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS 3. tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz için ÖSYM’den gelecek açıklamalar bekleniyor.

YKS 2. EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLECEK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada “İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.” İfadelerini kullanmıştı.