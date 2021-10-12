Bu yıla özel hayata geçirilen uygulamayla, YKS’den 140 puan alanlar 3. tercihlerde bir üniversiteye yerleşme imkanına kavuşuyor. Merkezi yerleştirmenin ardından önce ek terciler yapıldı ve geçtiğimiz hafta açıklanan ek yerleştirmelerin ardından 7 Ekim’de üniversite kayıtları da sona erdi. ÖSYM’den gelecek açıklama ile de “YKS 2. ek tercihler ne zaman?” “140 puan alanlar 3. tercihi ne zaman yapacak?” soruları yanıtını bulacak.

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS 2. Tercihlerinin başlaması için, bugüne kadar belirtilen sürecin sonuna gelindi. 7 Ekim tarihinde son bulan üniversite kayıtları ile boş kalan kontenjanlar belli olacak. Diğer yandan tercih edilmediği için boş kalan kontenjanlar ile kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanlar, tespit edilerek buna göre, 3. tercih kılavuzu hazırlanacak.

YKS 2. tercihlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz net bir tarih belli değil ancak, önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

140 PUAN ALANLAR 3. TERCİHİ NE ZAMAN YAPACAK?

2021 yılı tercih sürecine ilişkin en çok merak edilen konulardan biri de 140 puan alanların 3. Tercihi ne zaman yapacağı oldu. Bu kapsamda en net açıklama ise, ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den gelmişti. Aygün açıklamasında, "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.” ifadelerini kullanmıştı.

2. EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

2. ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylarla birlikte, TYT puanı 140-150 arasında olanlar ve AYT/YDT puanı 170-180 arsında olanlar tercih yapabilecek. Aynı zamanda, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercih yapabilecek.

2. EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPAMAYACAK?

2. ek yerleştirmede, 2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirme sonuçlarına göre, bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar tercih yapamayacak.