YKS’de 140 puan alanlar, ikinci ek tercihler için gün sayıyor. Bu yıla özel getirilen uygulama ile, en az 140 puan alan adaylar tercihte bulunabilecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, “İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.” ifadelerini kullanmıştı. Şimdi, YKS 2. ek tercihler için ÖSYM’den gelecek açıklama bekleniyor….

YKS 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

YKS ikinci ek yerleştirmede, ilk yerleştirme ve ek yerleştirmede bir üniversiteye yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar bir yüksek öğrenim programına yerleşmek için tercihte bulunabilecek.

Ancak şu an için 2. ek tercihlerin ne zaman yapılacağına ilişkin bir tarih açıklanmadı. Diğer yandan ek yerleştirmede bir yükseköğrenim programına yerleşen adayların üniversite kayıt süresi 7 Ekim’de sona eriyor. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların belirlenmesiyle, 2. ek tercihlerin başlaması bekleniyor.

YERLEŞTİRME PUANLARI SONUÇ BELGELERİNE YANSITILDI

2021-YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 arasında olan adayların Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) eklenmiş yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtıldı.

Adaylar, sonuç belgelerine "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek