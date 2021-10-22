YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla 2021 üniversite tercih süreci sona erdi. 140 puan alan binlerce aday da ek yerleştirme ile üniversite öğrencisi olma imkanı elde etti. 14-18 Ekim tarihleri arasında yapılan 2. Ek tercihlerin sonuçları ise 22 Ekim Cuma sabahı açıklandı. İşte, ÖSYM YKS ikinci ek yerleştirme sonuç sayfası ve YKS 2. ek yerleştirme sonuçları, üniversite kayıtları ve diğer konulara ilişkin ayrıntılar…

YKS 2. EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter’den yaptığı açıklamada, “Değerli YKS adaylarımız, 14-18 Ekim 2021 tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim.” İfadelerini kullandı.

YKS 2. ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı da 22 Ekim Cuma günü saat 10.00 itibariyle erişime açıldı.





ÖSYM YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRME SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2. EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2. ek yerleştirme sonuçlarına göre, bir üniversiteye kaydolma hakkı elde eden adayları şimdi de kayıt telaşına başladı.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS 2. ek yerleştirmede kayıt hakkı elde eden adaylar üniversitelere kayıtlarını 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapacaklar. Elektronik kayıtlar ise 26 Ekim 31 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek.