ÖSYM başkanı Halis Aygün’ün yaptığı açıklamaya göre 2021’de YKS’ye 2 milyon 592 bin 579 aday başvuru yaptı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde düzenlenecek YKS 2021 KKTC Lefkoşa'da dahil olmak üzere toplam 200 sınav merkezinde uygulanacak…

YKS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 10.15'de başlayacak.

Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran 2021 Pazar günü 15.45'de başlayacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26 ve 27 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS 2021’in sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS 2021’E KAÇ KİŞİ KATILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 26-27 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ((YKS 2021) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine (YDT) 130 bin 522 adayın katılacağını açıkladı.

Bununla birlikte, ÖSYM'nin uyguladığı sınavların en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlısı olan YKS KKTC Lefkoşa'da dahil olmak üzere toplam 200 sınav merkezinde uygulanacak.