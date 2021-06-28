Aylardır hazırlıkları devam eden YKS 2021’in tamamlanmasıyla stresli dönemi geride bırakan adaylar şimdi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve YKS tercihleri ne zaman başlayacağı konusunda araştırma yapmaya başladı. Diğer yandan merakla beklenen YKS 2021 sonuçlarına ilişkin detay ÖSYM’nin takviminde yer aldı.

YKS 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26-27 Temmuz tarihlerinde üçü oturum şeklinde düzenlenen YKS 2021 sonuçlarının en zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre YKS sonuçları 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Öncelikle adayların bilmesi gerekir ki YKS sonuç belgesi gönderilmeyecek. YKS sınav sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için bu sefer de tercih maratonu başlayacak. Ancak şu an için YKS tercihlerinin en zaman başlayacağına ilişkin bir tarih açıklanmış değil. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürelerinin de adaylara duyurulması bekleniyor.