YKS 2021 üniversite tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS tercih sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. İşte, üniversite tercihleri sorgulama ekranı…

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS tercih sonuçlarını adaylar sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS TERCİH sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri 06 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Elektronik kayıtlar ise 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

Adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirlenen süre zarfında başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.