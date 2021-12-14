YKS 2022 sınavı her yıl olduğu gibi TYT, AYT ve YDT sınavlarından oluşacak. İstedikleri üniversiteyi kazanabilmek için sınav hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden öğrencilerin heyecanı sınav tarihlerinin açıklanmasıyla daha da arttı. Peki, YKS 2022 ne zaman yapılacak? İşte, TYT, AYT ve YDT tarihleri…

YKS BAŞVURU TARİHLERİ

Haziran ayında gerçekleşecek YKS sınavı için adaylar, 11 Şubat 2022 ile 7 Mart 2022 tarihleri arasında başvuru yapabilecekler.

YKS 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde gerçekleşecek 2022 YKS sınavının oturum tarihleri ise şu şekilde;

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran.

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