YKS adayları dikkat! '4 ay çok şeyi değiştirebilir'

Üniversite sınavına dört aydan fazla bir zaman var. Eğitimci Salim Ünsal, şu ana kadar istediği çalışmayı yapamayan adayların önümüzdeki dört ayı verimli değerlendirmesi halinde çok şeyi değiştirebileceklerini söyledi.

Konu-test dengesi

Eğitimci ve rehberlik uzmanı Salim Ünsal, şu ana kadar istediği ve beklediği çalışmayı yapamadığına inanan adayların önümüzdeki dört ayı verimli değerlendirmesi halinde çok şeyi değiştirebileceklerini söyledi.

YKS’nin birçok ders ve farklı karakteristik özelliklere sahip çok sayıda testten oluştuğunu belirten Ünsal, “Adayların çalışmalarını bu aşamadan sonra konu-test dengesi içinde yürütmeleri hem konu eksiğinin kapatılması hem de test becerilerinin geliştirilmesi bakımından önemli olacak.

Haftalık ve aylık tekrarlarla da unutmanın öğütücü etkisini en aza indirgemiş olacaklar” dedi.

AYT mi önemli TYT mi?

Ünsal, sınavda adayları muhakeme, analiz ve bilgiye dayalı akıl yürütme ağırlıklı Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve bunlara ilave olarak bilgi ve beceri ağırlıklı Alan Yeterlilik Testleri (AYT) beklediğini hatırlattı. Her iki testin de arka arkaya aynı tarihte yapılacak olmasının, her ikisi için de kesintisiz zaman ayırmayı gerektirdiğine değinen Ünsal, “Ne TYT daha önemsiz, ne de AYT daha önemli diyebiliriz.

Her ikisinin de sıralama ve yerleşme başarısı açısından önemi var. AYT’yi biraz daha önemli kılan ise hesaplanan puanlara bir miktar daha fazla etkisinin olması. Bir de AYT içeriğinde yapılan çalışmaları direkt puana dönüştürmenin TYT’ye oranla daha kolay olması.

Şu zamana kadar düzenli çalışan bir aday için çalışmanın ağırlığının biraz AYT konularına ve testlerine kaymasında hiçbir sakınca yok” diye konuştu.

‘Ders dışı faaliyetleri sınırlandırın’

Adayların ders dışı faaliyet ve etkinliklerini de bu süreçte doğru planlaması gerektiğine dikkat çeken Ünsal, “İnternet, telefon, sosyal mecralar, televizyon, arkadaşlık ilişkileri ve daha pek çok alışkanlıkların kontrollü ve sınırlı şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Tamamen bunlardan muaf bir yaşam da vaat etmiyoruz.

Ancak zamanının büyük bölümünü bu etkinliklere ayıran adayların da ne yazık ki beklenen performansı gösteremediklerine şahit oluyoruz” dedi. Ünsal, sınava hazırlık sürecinde dinlenme ve beslenme gibi temel gereksinimlerin ihmale uğratılmaması gerektiğinin altını çizdi.

‘Bol bol deneme sınavı çözün’

Çözülecek her deneme sınavının adayları, YKS’ye hem bilgi, hem teknik, hem de psikolojik olarak hazırlayacağını vurgulayan Ünsal, “Deneme sınavları adaylara bir taraftan eksik ve zaafları gözler önüne sererken, diğer yandan zaman planlamasını öğretecek.

Farklı kaynak, yayın ve kurumların deneme sınavlarına katılmak da soru stili aşinalığını artıracak. Böylece sorular ne kadar farklı tarz ve yöntemle sunulursa sunulsun adaylar bir yatkınlık kazanmış olacaklar” dedi.

Düzenli hazırlık yapmamış adaylar ne yapmalı?

Kalan zamanda her şeyi öğrenmek gibi bir kaygıya kapılmayın. Soru çıkma olasılığı ve puan getirisi yüksek derslere, o derslerin konularına ve testlerine daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Başvuruda nelere dikkat edilmeli?

Sınav başvurusu yaparken adayların dikkat etmesi gereken noktalar olduğunu belirten Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş şu noktalara dikkat çekti:

● 2020 YKS Kılavuzuna www.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

● Adaylardan lise son sınıfta okuyanlar başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden, ÖSYM tarafından belirlenmiş sınav merkezlerinden yapabilecekler.

Mezunlar nereye gidecek?

● Mezun durumda bulunan adaylar, ÖSYM aday işlemleri sisteminde yer alan fotoğraf ve eğitim bilgileri güncelse başvurularını bireysel olarak ÖSYM aday işlemleri sisteminden yapabilir. Fotoğraf ve eğitim bilgileri güncel değilse ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinden başvurularını yapabilecekler.

● 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2019-TYT puanını kullanmak isteyenlerin (özel yetenekle öğrenci alan programlara başvurmak isteyen adaylar da dâhil) 2020-YKS’ye başvuru yapmaları zorunlu. Bu adaylardan 2020-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2019-TYT puanını 2020 yılı için kesinlikle kullanamayacak.

● Başvurunuzu yaptığınızda tamamlamak için sınav ücretinizi yatırmalısınız.

● 3 Mart’a kadar herhangi bir nedenden dolayı başvuru işleminizi gerçekleştiremediyseniz 18-19 Mart tarihlerinde başvurunuzu yapabilirsiniz.