YKS adayları dikkat! ÖSYM duyurdu, başlıyor! İkinci ek yerleştirme...
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerinin yarın başlayacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu. YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasında yapılabilecek.
13 Ekim 2021, Çarşamba 16:18 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS ikinci yerleştirmede tercih işlemlerinin yarın başlayacağını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerinin yarın başlayacağını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.