Türkiye YKS adayları dikkat! ÖSYM duyurdu, başlıyor! İkinci ek yerleştirme...

YKS adayları dikkat! ÖSYM duyurdu, başlıyor! İkinci ek yerleştirme...

Türkiye

YKS adayları dikkat! ÖSYM duyurdu, başlıyor! İkinci ek yerleştirme...

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerinin yarın başlayacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu. YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasında yapılabilecek.

13 Ekim 2021, Çarşamba 16:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberine göre; ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS ikinci yerleştirmede tercih işlemlerinin yarın başlayacağını duyurdu. 

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerinin yarın başlayacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Tuhaf bir durum
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Joe Biden’ın sert suçlamaları
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Ekonomiler nitelikli tasarımla büyüyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
CHP'nin HDP'ye bakışı
Murat Çelik
Banu Şen
“Gel ne olursan ol yine gel” diyen bir dünya şehri: Konya
Banu Şen
Şirin Sever
Televole retrosu mu bu?
Şirin Sever
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MHP ilçe sekreterinin aracına silahlı saldırı