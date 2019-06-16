YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleşti. Dün sınava girenlerin büyük bir çoğunluğu bugün de AYT'de ter döktü. Yaklaşık 2 milyon adayın katılım sağladığı AYT'den sonra ise YDT heyecanı yaşanacak.

Sınav sonrası her zaman olduğu gibi soru ve cevaplar ile sonuçlar gündem oldu. Şimdi sıklıkla cevap aranan soru ise "AYT soru ve cevaplar ile sonuçlar ne zaman açıklanır?" şeklinde...

YDT SAAT KAÇTA?

YDT: 16 Haziran 2019 Pazar, 120 dakika

2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 15.45'te başlayacak. 17.45'te sona erecek.

2 MİLYON 24 BİN KİŞİ BAŞVURDU

2 milyon 24 bin 596 adayın başvuru yaptığı YKS’nin ikinci oturumu AYT, 6 bin 450 binada, 107 bin 442 salonda uygulanıyor. Sınavda, 295 bin 601 kişi görev alıyor.

AYT’de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak.

AYT’nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

YKS soru ve cevaplarına ilişkin ÖSYM'den yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki seneyi incelediğimizde YKS 30 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşmiş, soru ve cevaplar 1 Temmuz saat 18.00'de yayınlanmıştı. Bugün gerçekleşen YKS TYT'nin yarın akşam saatlerinde yayınlanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları daha önce önce açıklanan takvime göre 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.