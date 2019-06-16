YKS AYT başladı! Sınav kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek?

YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleşiyor. Dün sınava girenlerin büyük bir çoğunluğu bugün de AYT'de ter döküyor. AYT'den sonra ise YDT heyecanı yaşanacak. Sınav öncesi her zaman olduğu gibi üniversite adaylarının kafalarında birtakım sorular yer alıyor. Bunlardan en önemlileri ise "YKS AYT ve YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek?" şeklinde...

AYT VE YDT SAAT KAÇTA?

AYT: 16 Haziran 2019 Pazar, 180 dakika

YDT: 16 Haziran 2019 Pazar, 120 dakika

2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 10.15'te gerçekleşecek. 13.15'te sona erecek.

2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 15.45'te başlayacak. 17.45'te sona erecek.

2 MİLYON 24 BİN KİŞİ BAŞVURDU

2 milyon 24 bin 596 adayın başvuru yaptığı YKS’nin ikinci oturumu AYT, 6 bin 450 binada, 107 bin 442 salonda uygulanıyor. Sınavda, 295 bin 601 kişi görev alıyor.

AYT’de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak.

AYT’nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.