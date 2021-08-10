YKS baraj puanını geçemeyen öğrenciler, üniversite tercihinde bulunamıyordu. Bugün yapılan çalışmaların ardından üniversite barajının altında kalan öğrencilere umut oldu. YKS (TYT AYT) baraj puanının düşürülmesiyle binlerce öğrenciye üniversite yolu açılacak…

YKS BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ?

YKS baraj puanının düşürülmesine ilişkin MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından öğrencilerde heyecanlı bir bekleyiş oluştu. Üniversite barajının düşürülmesine ilişkin YÖK’ten gelen açıklama ise konuya yönelik çalışmaların tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduğu yönünde oldu. Binlerce adayın nefesini tutup beklediği karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı ve YKS (TYT AYT) baraj puanı 10 Ağustos Salı günü itibariyle düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

YKS (TYT AYT) BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının bulunduğu karar ile

TYT 2021 baraj puanı: 150’den 140’a

AYT 2021 baraj puanı: 180’den 170’e

YDT 2021 baraj puanı: 180’den 170’e düşürüldü.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 YKS tercihleri 20 Ağustos 2021 tarihinde son buluyor.