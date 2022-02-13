YKS sınavında TYT’de 150 AYT’de ise 180 puan alan adaylar bir üniversiteye tercih yaparak üniversiteye yerleşme imkanı elde ederken, baraj puanının altın kalan adaylar üniversite tercihinde bulunamıyordu. YÖK, 2022 YKS sınavı ile birlikte TYT ve AYT barak puanı uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi ‘YKS’ye giren herkes üniversiteye yerleşebilecek mi?’ ve ‘2021 TYT’de 200 puan alanlar bu sene yerleşebilecek mi?’ araştırması yapmaya başladı…

YKS BARAJI KALKTI!

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır" denildi.

Alınan yeni kararlara göre SÖZ, SAY, DİL ve EA puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

YKS’YE GİREN HERKES ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEBİLECEK Mİ?

Hayata geçirilen bu yeni uygulama ile üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilecek. Adaylar, önceki senelerde olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanı ile puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanına kavuşacak.

TYT sınav puanının hesaplanması için Türkçe testi ya da temel matematik testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan ya da TYT puanı hesaplanmayan adayların, YDT veya AYT 'ye girmiş olsalar bile SÖZ, SAY, DİL ve EA puanları hesaplanmayacak.

SÖZ, SAY ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'de yer alan iki testin en az birinden 0,5 ya da daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testi'nden 0,5 ya da daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

2021 TYT’DE 200 PUAN ALANLAR BU SENE YERLEŞEBİLECEK Mİ?

2021 TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar, istemeleri halinde 2022 YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2021 TYT puanını 2022 YKS yerleştirmelerinde kullanabilecekler, fakat bu adayların 2022 YKS'ye başvuru yapmaları gerekecek. 2021 TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar, 2022 YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecek.