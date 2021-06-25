YKS başarı mesajları 2021: Toruna, arkadaşa ve yeğene en güzel YKS başarı mesajları
Hafta sonu YKS sınavına girecek 2 milyondan fazla aday var ancak onları düşünen ve başarı mesajları ile morallerini yükseltmek isteyen çok daha fazla kişi var. İşte, toruna, arkadaşa yeğene en güzel YKS başarı mesajları…
25 Haziran 2021, Cuma 18:16 Son Güncelleme:
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YKS maratonu bu hafta son bulurken, sınava girecek adayların sevdikleri en güzel başarı mesajları ile içlerindeki güzel dilekleri iletmek istiyor. Büyük küçük her yaştan kişi, sınava girecek adaylara en güzel YKS başarı mesajları ile moral ve destek vermeye çalışıyor…
TORUNA, ARKADAŞA VE YEĞENE EN GÜZEL YKS BAŞARI MESAJLARI
- Her sınav hayatımıza yeniden yön veriyor. Kaybetsek de, kazansak da hakkımızda hayırlısı olsun. TYT ve YKS konuları kolay gelsin inşallah. Rabbim gönlüne göre versin.
- Demişsin ki zordur YKS konuları! Bizi ancak zor olanlar paklar. Kim korkar sınavdan. Başarı ben istediğim sürece benim olacaktır.
- Güzel bir YKS sonucu elde etmen dileğiyle sınavda başarılar diliyorum.
- İstemek başarmak demektir. YKS sınavı geliyor ve kazanmayı çok istiyoruz. Başarı bizimle olacaktır inşallah.
- Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Sınavın da bu süslerden sadece biri. Başarılar.
- Kanka, YKS sınavında başarılar dilerim. Rabbim zihin açıklığı versin inşallah.
- Başarıyı hakediyorsun. Korkma, gelecektir başarı.
- Sevgili torunum, çok çalıştığını biliyorum. Umarım TYT ve YKS sınavı sonuçları gönlüne göre olur. Başarmak senin hakkın ama kazanmasan de dert etmezsin.
- Dualarımız hep seninle olacak. Sınavında başarılar.
- Büyük insanlar olmadan büyük işler başarılamaz. Bir insan bir iş yapabiliyorsa, bütün insanlar o işi yapabilir. Üşenme, vazgeçme, erteleme. Başarı ben başaracağım diyenlerindir. Güzellikler Hep Sizinle Olsun.
- Yarınki sınavın istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar...
- Dualarımız hep seninle olacak. Sınavında başarılar. Yarınki sınavın istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar..Her şeyin gönlünce olması dileğiyle.. Sınavında başarılar.
- Her şeyin gönlünce olması dileğiyle... Sınavında başarılar...
- Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Sınavın da bu süslerden yalnızca bir tanesi. Başarılar.
- Sınavda başarılar kardeşim. YKS sınavında en güzel sonuçlar senin olsun inşallah.
- Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. Hiç kimse, başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.
- Tüm güzel YKS sözleri senin için olsun yeğenim. Emek verdin. İnşallah karşılığını fazlası ile alırsın.
- Sınavda istediğin başarıyı elde etmeni dilerim.
- Kim korkar YKS den. Çalışmak bizden yardım Rabbimizden inşallah. Her ne olursa olsun, hakkımızda hayırlısı olsun inşallah.
- Başarı, keyif aldığın şeyi yapmak değil, onu yaparken haz duymaktır. Sınavın sana engel değil basamak olması dileklerimle. Başarılar.
- Yarınki YKS’nin istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar diliyorum.
- Gençlerimiz önemli bir maratonun finaline geldiler. Başarılar Çocuklar Siz bizim geleceğimizsiniz ve size çok güveniyoruz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz.
- Başarı yolunda size en büyük katkının kendinize duyduğunuz güvenden geleceğini unutmayınız.
- Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. YKS sınavında başarının gülümsemesi dileğiyle. Umarım her şey gönlünce olur. Bol şanslar.