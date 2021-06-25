YKS maratonu bu hafta son bulurken, sınava girecek adayların sevdikleri en güzel başarı mesajları ile içlerindeki güzel dilekleri iletmek istiyor. Büyük küçük her yaştan kişi, sınava girecek adaylara en güzel YKS başarı mesajları ile moral ve destek vermeye çalışıyor…

TORUNA, ARKADAŞA VE YEĞENE EN GÜZEL YKS BAŞARI MESAJLARI