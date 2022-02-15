2022 YKS başvuru kılavuzu, ÖSYM’nin resmi sitesinde yayımlandı. YKS ücreti, ücretlerin ödeneceği bankalar ve 2022 YKS; TYT, AYT ve YDT başvuru tarihleri ve adayların bilmesi gereken birçok bilgi YKS başvuru kılavuzunda yer alıyor…

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 YKS başvuru kılavuzuna göre, başvuru ücretleri şu şekildedir:

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için): 115,00 TL

Sadece TYT için 115,00 TL,

TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek için 230,00 TL,

TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek için ise 345,00 TL sınav ücreti yatırmak gerekiyor.

Geç başvuru tarihinde yapılacak başvuruların ücreti ise yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

YKS başvuru ücretleri, banka şubeleri, ATM’ler ve internet bankacılığı ile yapılabilmektedir. YKS ücretlerinin yatırılacağı bankalar ise şu şekilde listelendi.

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

YKS ÜCRETİ İNTERNETTEN ÖDENİR Mİ?

YKS ücreti internet bankacılığının yanı sıra ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden de kredi veya banka kartı ile kolaylıkla ödenebilmektedir. Bunun için;

https://www.osym.gov.tr/ adresinde yer alan e-İŞLEMLER sekmesine tıklayın

“ÖDEMELER” alanı seçin

Karşınıza çıkan başvuru alanında 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) seçeneğine tıklayın

Altta yer alan alana da TC. Kimlik numaranızı girin.

YKS SINAV TARİHLERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 18 Haziran 2022 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 19 Haziran 2022 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 19 Haziran 2022 (Pazar), 15.45, 120 dakika