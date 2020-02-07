YKS başvuruları başladı

YKS, 20-21 Haziran 2020’de yapılacak. Sınav başvuruları 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında olacak. Bu süre içinde başvuru yapılmazsa, 18-19 Mart tarihlerinde geç başvuru imkanı var. Sınavın sonuçları ise 23 Temmuz’da açıklanacak. Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacak. Mezunlar da ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi varsa başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr sitesinden yapabilecekler.

SINAV ÜCRETİ ARTTI

YKS başvurularına geçen yıla göre 20 TL zam yapıldı. Geçen yıl her oturum için sınav ücreti 50 TL iken bu yıl ücret tüm oturumlar için 70 TL oldu. Sınav ücretini ödemek için son gün 4 Mart. Geç başvuru günü ücreti ise her oturum için 105 TL oldu. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, puanını 2020 YKS’de hiçbir oturuma girmeden kullanmak istiyorlarsa o zaman sadece başvuru yapacak ve 20 TL ödeyecek. Geç başvuru için ise 30 TL ödenecek. TYT puanını sınava girmeden kullanmak istiyor olsanız da 2020 YKS’ye başvurmak zorunlu.