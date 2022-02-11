YKS başvuruları 11 Şubat 2022 Cuma günü itibariyle başladı. Hayalini kurduğu üniversiteye girebilmek için ter dökecek adayların belirlenen süreler içerisinde başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, başvurular kurumun AİS internet adresi üzerinden yapılacak. Diğer yandan 2022 YKS başvuru kılavuzu da başvuruda bulunacak adaylara bu süreçte yardımcı olacak…

YKS BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM’nin yayınladığı takvime göre 2022 YKS başvuruları 11 Şubat 2022 Cuma günü itibariyle başladı. Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS, her yıl TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşiyor ve adayların her sınav için ayrı başvuruda bulunması gerekiyor.

Buna göre, 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sınav başvuruları 11 Şubat- 7 Mart tarihleri arasına yapılabilecek.

YKS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

YKS başvuruları ais.osym.gov.tr internet adresi ve başvuru merkezlerinden yapılacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını ais.osym.gov.tr üzerinden yapabilirken, fotoğrafı bulunmayan adaylar başvurularını başvuru merkezlerine giderek yapabilecekler.

2022 YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM)tarafından yayımlanması beklenen 2022 YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Yayınlandıktan sonra haberimizde bulabilirsiniz.

2022 YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sınavı bilindiği üzere TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek.

2022 YKS- TYT SINAVI NE ZAMAN?

YKS’nin ilk oturumu olan ve tüm öğrencilerin katılacağı 2022 TYT sınavı 18 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek.

2022 TYT sınav sonuçları ise 20 Temmuz tarihinde açıklanacak.

2022 YKS- AYT SINAVI NE ZAMAN?

YKS’nin ikinci oturumu olan AYT sınavı ise 19 Haziran Pazar günü yapılacak.

2022 AYT sınav sonuçları ise 20 Temmuz tarihinde açıklanacak.

2022 YKS- YDT SINAVI NE ZAMAN?

YKS dil sınavı da olarak bilinen YDT 19 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.

2022 YDT sınav sonuçları da 20 Temmuz tarihinde açıklanacak.